AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı bu ay Brezilya'ya teslim edilecek - Son Dakika

AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı bu ay Brezilya'ya teslim edilecek

05.01.2021 22:32
AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı bu ay Brezilya'ya teslim edilecek, System.String[]

Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk sevkiyatının bu ayın ortalarında ülkeye ulaşacağını belirtti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk sevkiyatının bu ayın ortalarında ülkeye ulaşacağını belirtti.

Korona virüs salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'dan Covid-19 aşısına ilişkin açıklama geldi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen ve Hindistan'da üretilen Covid-19 aşısının ilk sevkiyatının bu ayın ortalarında ülkeye ulaşacağını belirtti.

Bakanlık, Hindistan hükümetinin Covid-19 aşılarının ihracatına hiçbir resmi yasak uygulamadığını belirterek, Oswaldo Cruz Vakfı'nın (Fiocruz) müzakere ettiği aşı dozlarının bu ayın ortasında geleceğini doğruladı.

Oxford aşısının Brezilya'da test edilmesi ve dağıtılmasından sorumlu olan Fiocruz, Hindistan Serum Enstitüsünden 2 milyon doz aşı satın almayı kabul etti. Ancak son günlerde anlaşmanın bozulduğuna dair iddialar ortaya atılarak, Hindistan'ın ülke dışına aşı ihracatını engellediği haberleri yayılmıştı. Fakat Serum Enstitüsü yetkilileri ise, Hindistan'a ve tüm dünyaya aşı tedarik etme taahhütlerinin arkasında durduklarını belirtti.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da, yetkililer aşılamanın Aralık ayı sonunda başlayabileceğini planlıyordu. Fakat ülkede aşılamalar halen başlanamadı.

Brezilya'da toplam vaka sayısı 7 milyon 756 bin 861'e, toplam can kaybı ise 196 bin 641'e ulaştı.

(Serkan Bayar/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı bu ay Brezilya'ya teslim edilecek - Son Dakika


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