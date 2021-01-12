AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, aşının AB'de kullanımı için EMA'ya başvurdu - Son Dakika

AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, aşının AB'de kullanımı için EMA'ya başvurdu

12.01.2021 13:32
AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, aşının AB'de kullanımı için EMA'ya başvurdu, System.String[]

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından ortak geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa ülkelerinde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından ortak geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa ülkelerinde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından ortak geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa ülkelerinde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurduğunu duyurdu. Leyen, başvuruyu "İyi haber! AstraZeneca aşısının AB'de kullanımı için EMA'ya başvuruda bulundu" ifadeleri ile duyurdu. EMA'nın aşının güvenliğini ve etkinliğini değerlendireceğini belirten Leyen, "Değerlendirme sonucu olumlu olursa aşının Avrupa'da kullanımına izin vermek için tüm hızımızla çalışacağız" dedi.

AB'DE KULLANIMINA İZİN VERİLEN 3. AŞI OLACAK

AstaZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı EMA tarafından onaylanırsa, BioNTech- Pfizer ve Moderna'nın Covid-19 aşılarının ardından AB'de kullanımına izin verilen üçüncü aşı olacak. EMA'ya göre, verilerin yeterince sağlam ve eksiksiz olması koşulu ile şartlı yetkilendirmeye ilişkin değerlendirme 29 Ocak'ta sonuçlanabilir.

-İHA-

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Koronavirüs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, aşının AB'de kullanımı için EMA'ya başvurdu - Son Dakika


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