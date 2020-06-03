Astrid Silverlock Filmi - Son Dakika

Polonya menşeli animasyon filminin yönetmenliğini Robert Rhodin üstlenirken senaryosunu ise Joel Cohen, Robert Rhodin ve Alec Sokolow üçlüsü birlikte kaleme alıyorlar.
Yönetmen: Robert Rhodin
Senaryo: Robert Rhodin, Joel Cohen, Alec Sokolow
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Astrid Silverlock
Yapımcı Firma: White Shark
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Polonya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: White Shark
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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