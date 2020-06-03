Astrid Silverlock Filmi - Son Dakika

Polonya menşeli animasyon film inin yönetmenliğini Robert Rhodin üstlenirken senaryosunu ise Joel Cohen, Robert Rhodin ve Alec Sokolow üçlüsü birlikte kaleme alıyorlar.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor