Son Dakika Haberleri: ASTROFEST 2019 başlıyor
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ASTROFEST 2019 başlıyor

2 saat önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin uluslararası en önemli etkinliklerinden ASTROFEST2019 için geri sayım başladı.

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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin uluslararası en önemli etkinliklerinden ASTROFEST2019 için geri sayım başladı. ASTROFEST2019, bu yıl da aklı gece-gündüz bilimde olanları Uludağ'ın zirvesinde buluşturacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:48 
Uludağ, Bursa, Ekonomi
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