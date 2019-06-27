ASTROFEST 2019 başlıyor
2 saat önce
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin uluslararası en önemli etkinliklerinden ASTROFEST2019 için geri sayım başladı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:48
Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin uluslararası en önemli etkinliklerinden ASTROFEST2019 için geri sayım başladı. ASTROFEST2019, bu yıl da aklı gece-gündüz bilimde olanları Uludağ
'ın zirvesinde buluşturacak.
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