Astrofest gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi - Son Dakika

Konya Bilim Merkezi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Astrofest Gökyüzü Gözlem Etkinliği, şehir ışıklarından uzakta, Taşkent ilçesindeki Atabey Gençlik Kampı Kıble Kayası bölgesinde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Herkese Biraz Gökyüzü" sloganı ile yapılan etkinliğin iki gün sürdüğü belirtildi.

Teleskoplarla gökyüzü gözlemlerinin yapıldığı etkinlikte Ay ile Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin, Andromeda Galaksisinin gözlemlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Katılımcılara geceleri çıplak gözle gökcisimlerini nasıl bulabileceklerinin anlatıldığı etkinlikte eski çağlarda yaşayan insanların gökcisimlerinin konumlarındaki değişiklikleri günlük hayatlarında nasıl kullandıkları da paylaşıldı. Ayrıca gözlem alanında yapılan sunumlarda yıldız kümeleri ile takımyıldızlar tanıtılırken Kutup Yıldızı'nın gökyüzünde nasıl bulunacağıyla ilgili bilgi de verildi. Konya Bilim Merkezi eğitmenleri ayrıca gökcisimleri ile ilgili yanlış bilinenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi."

Etkinliğin ikinci gününde de katılımcıların, 360 Selfie, arttırılmış gerçeklik, elektronik devresi, su roketi yarışması gibi farklı atölye etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu'nun da uzay çöpleri konusunda bir sunum gerçekleştirdiği, Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Öğretim Üyesi Nurten Filiz Ak'ın da genel astronomi ilgili bilgiler paylaştığı aktarıldı.