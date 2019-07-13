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Astrofest meraklıları, Kapadokya'da buluştu

3 saat önce

KONYA Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi iş birliği ile Kapadokya Bölgesinde 'Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019' etkinliği düzenlendi.

Astrofest meraklıları, Kapadokya'da buluştu, System.String[]
KONYA Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi iş birliği ile Kapadokya Bölgesinde 'Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019' etkinliği düzenlendi.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019' Nevşehir'in Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'nde başladı. Havanın kararması ile birlikte festivale katılan 200 kişi Göreme Aşk Vadisi'nde dürbünler ve teleskoplarla gökyüzüne bakarak, dünyadan milyonlarca kilometre uzaklıktaki yıldızları ve gezegenleri izleme fırsatı buldu.
Konya Bilim Merkezi Genel Müdürü Ali Çetinkaya, bu yıl Kapadokya'da ikinci kez etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Geçen yıl büyük bir başarıyla yaptığımız festivalimizi bu yıl yeniliyoruz. 200'e yakın bir katılımcımız var. Akşamları yıldızları gözlemleyeceğiz, gündüzleri Astronomi söyleşileri olacak. Gündüzleri çeşitli bilim atölyeleri yapacağız, sistemle ilgili faaliyetlerde bulunacağız" dedi.
Konya Bilim Merkezi'nde görevli Astronom Sinan Koçak ise, güzel bir etkinlik düzenlediklerini kaydederek, "Bu sene ikincisini düzenlemiş olduğumuz Astrofeste ilk olarak Jüpiter'i, Satürn'ü ve bize en yakın gök cismi olan uydumuz olan Ay'ı inceleyeceğiz. Sonrasında ise daha derin olan uzay objeler olan galaksiler kimi yıldızlar gibi bu cisimleri gözlemleyeceğiz" diye konuştu.


- Nevşehir
Kapadokya, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:24 Kaynak: DHA
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