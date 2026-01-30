Astrolog Aysun Koç Açıkladı: Bu burçlar dolunaydan sert etki alacak - Son Dakika
Astrolog Aysun Koç Açıkladı: Bu burçlar dolunaydan sert etki alacak

30.01.2026 15:48
Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'da 2 Şubat'ta Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay'ın etkilerini değerlendirdi. Koç, Dolunay'ın liderler, yöneticiler ve toplumsal hareketler üzerinde güçlü etkiler yaratacağını belirtirken, Trump haritasında da zorlayıcı tetiklenmeler olduğunu söyledi. Dolunayın birçok konuda sonlanma ve netleşme getireceğini vurguladı.

Astrolog Aysun Koç, 2 Şubat saat 01.08'de Aslan burcunun 13 derecesinde gerçekleşen Dolunay'ın hem bireysel hem de kolektif etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dolunayın liderler, sahne insanları ve toplum üzerinde güçlü bir gerilim ve netleşme enerjisi taşıdığını belirten Koç, haftaya damgasını vuracak gelişmelere dikkat çekti.

"ASLAN DOLUNAYI LİDERLERLE HALKI KARŞI KARŞIYA GETİREBİLİR"

Dolunayların bilinmeyeni ortaya çıkaran ve sonlanma getiren bir doğası olduğunu ifade eden Koç, "Dolunay Aslan burcunda gerçekleştiği için özellikle liderler, yöneticiler, sahne insanları ile ilgili bir takım önemli olayların ortaya çıkacağını gösteriyor" dedi. Bu süreçte liderlerle halk arasında gerilimlerin artabileceğini vurgulayan Koç, hafta içinde protestolar ve sosyal hareketlerin yoğunlaşabileceğini söyledi.

"TRUMP'LA İLGİLİ ZORLAYICI GELİŞMELER OLABİLİR"

Dolunayın siyasi figürler üzerindeki etkilerine de değinen Koç, daha önce Trump'la ilgili yaptığı paylaşımları hatırlatarak, "Bu hafta Trump'ın da haritasındaki tetik bu Dolunay'la birlikte tetikleniyor. Trump'la ilgili bazı zorlayıcı gelişmelerin olacağı bir hafta" ifadelerini kullandı. Koç, Ay-Güneş karşıtlığının gerilimleri artırdığını ve bu etkinin haftanın ilk günlerinde yoğun hissedileceğini belirtti.

"NEPTÜN KOÇ'A GEÇTİ: HAYALLER İÇİN MÜCADELE ZAMANI"

Gökyüzündeki uzun vadeli değişimlere dikkat çeken Aysun Koç, "Neptün 14 yıldır Balık burcundaydı ve 26 Ocak'ta Koç burcuna geçti. Bu geçiş, üstünü örttüğümüz konuları cesaretle ele almak için harekete geçmemizi istiyor" dedi. Koç, özellikle Koç, Aslan ve Yay burçlarının bu Dolunay'dan güçlü etkiler alacağını, ilişkilerde netleşmeler, ayrılıklar ve yeni başlangıçların gündeme gelebileceğini söyledi.

Bilim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

