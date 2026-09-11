Astrolog Aysun Koç'tan dikkat çeken uyarı: Ani krizler ve beklenmedik gelişmeler kapıda

Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşecek ay tutulmasının burçlara etkilerini Haberler.com'a anlattı. Tutulmanın Uranüsyen özellik taşıdığını belirten Koç, ani gelişmeler, krizler ve beklenmedik olaylara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Koç, Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının tutulmadan daha fazla etkileneceğini, Yengeç ve Akreplerin ise daha şanslı etkiler alacağını ifade etti.

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'a özel açıklamalarında 28 Ağustos'ta Balık burcunun 4 derecesinde gerçekleşecek ay tutulmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tutulmanın özel bir noktada gerçekleşeceğini belirten Koç, bu sürecin insanlarda farkındalık ve uyanış yaratabileceğini söyledi.

“BEKLENMEYEN ŞEYLERİ BEKLEMEMİZ GEREKİYOR”

Tutulmanın Cebrail meleğiyle bağlantılı bir noktada gerçekleştiğini belirten Aysun Koç, “Cebrail'in de oku diyen bir melek olduğunu düşünecek olursak aslında bir uyandırma, bir uyanış, aslında insanların kendine gelmesiyle ilgili bir takım olaylara sebebiyet verebilecek etkiler olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Balık burcunun ruhani yapısına da dikkat çeken Koç, dinle ilgili bazı konuların ve dinler çatışması gibi olayların gündeme gelebileceğini ifade etti. Tutulmanın çalışanlar, sağlık sektörü ve işveren-çalışan ilişkileri açısından da önemli gelişmelere işaret ettiğini belirten Koç, sağlık sektöründe önemli haberlerin gelebileceğini söyledi. Tutulmanın etkilerinin 28 Temmuz'dan itibaren başladığını belirten Koç, 28 Ağustos'un öncesi ve sonrasındaki bir haftanın daha yoğun geçeceğini, etkinin parça parça Mart sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Tutulmanın Uranüsyen olduğunu belirten Koç, “Ani gelen olaylar, aniden çıkan krizler, aniden olabilecek problemler, beklenmedik gelişecek olaylar söz konusu olacak. Dolayısıyla böyle normalden daha temkinli olunması gereken zamanlar, beklenmeyen şeyleri beklememiz gerekiyor bu tutulmayla birlikte” ifadelerini kullandı.

BAZI BURÇLARDA EVLİLİK VE ORTAKLIK KARARLARI GÜNDEMDE

Balık burcundaki ay tutulmasının insanları mental olarak yorabileceğini ve sorgulamalara sürükleyebileceğini belirten Koç, bu dönemde duygular yerine akıl ve mantığın devreye sokulması gerektiğini söyledi. Aileden destek alma fırsatının da bulunduğunu belirten Koç, Aslan ve İkizler burçları için ani evlilik ve ortaklık fırsatlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Uzun süredir özveriyle emek verilen konularda karşılık alma potansiyeli olduğunu söyleyen Koç, tutulmadan en çok Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının ilk 10 gününde doğanların etkileneceğini belirtti. Yengeç ve Akreplerin ise daha şanslı etkiler alacağını söyledi. Koç burçlarının geçmişle hesaplaşarak eski defterleri kapatabileceğini, Boğaların sosyal çevrelerinde yollarını ayırabileceklerini, İkizlerin kariyer ve hedefleri konusunda netleşeceğini ve evlilik kararı alabileceğini söyledi. Yengeçler için dava, yurt dışı, eğitim, vize ve vatandaşlık gibi konularda sonuçlanma; Aslanlar için ise ödeme, kredi, miras ve sağlık konularında beklenmedik gelişmeler öne çıkıyor.

İLİŞKİLERDE “DEVAM MI, TAMAM MI?” KARARI

Başak burçlarının evlilik ve ortaklık konularında netleşeceğini belirten Koç, “Artık devam mı edeceksiniz yoksa kangren olmuş bir şeyi kesip atacak mısınız? Bunun kararını vereceksiniz sevgili Başaklar” dedi. Terazilerin çalışma hayatında önemli kararlar alabileceğini ve sağlık konularında dikkatli olması gerektiğini belirten Koç, Akreplerin çocuklarıyla ilgili kararlar alabileceğini, bazı Akreplerin ise yeni bir aşkla karşılaşabileceğini söyledi. Yay burçları için aile, yuva ve taşınma konularının öne çıkacağını belirten Koç, Oğlakların kardeş, yakın arkadaş ve komşularıyla fikir ayrılıkları yaşayabileceğini; Kova burçlarının ise maddi kaynakları ve iş hayatıyla ilgili belirsizlikleri netleştireceğini ifade etti. Balık burçları için ise tutulmanın ayrı bir önem taşıdığını belirten Koç, “Dolayısıyla aslında son bir hesap kesimi gibi düşünebilirsiniz bu tutulmayı sizin için” dedi. Balıkların evlilik, ortaklık ve arkadaşlık gibi problemli ilişkileri noktalamaları gerektiğini söyleyen Koç, “Gökyüzü de sizi bu anlamda destekliyor sevgili Balık burçları” ifadelerini kullandı.