Son Dakika Haberleri: Astrolog Hande Kazanova Espark'a Geliyor

Astrolog Hande Kazanova Espark'a Geliyor

3 saat önce

Astrolog Hande Kazanova, Espark'ta ziyaretçileri ile bir araya gelecek.

Astrolog Hande Kazanova Espark'a Geliyor, System.String[]
Astrolog Hande Kazanova, Espark'ta ziyaretçileri ile bir araya gelecek.

Espark Alışveriş Merkezi ziyaretçileri için sevilen sanatçıları, yazarları ve fenomen isimleri Eskişehirliler ile buluşturmaya devam ediyor. 2018 yılının son günleri yaklaşırken Espark, 21 Aralık Cuma günü saat 19: 00'da Astrolog Hande Kazanova'yı konuk ediyor. Hande Kazanova burçlara dair 2019 için iş, aşk, sağlık gibi konularda bilgilerini paylaşacak. Yorumları tüm Türkiye' de merakla takip edilen ünlü astrolog, Espark ziyaretçilerinin burçlar hakkında merak ettiği soruları da yanıtlayacak. 2019'da burçları neler bekliyor, gökyüzünde neler oluyor, burçların özellikleri gibi konuların ele alınacağı etkinlik Hande Kazanova'nın keyifli sohbetiyle renklenecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

21 Aralık, ESPARK, Hande Kazanova, Yaşam
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