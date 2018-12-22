Astrolog Kazanova, 2019 Yılını Yorumladı
3 saat önce
Ünlü astrolog Hande Kazanova, ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezinde 2019 yılını yorumladı.
Ünlü astrolog Hande Kazanova
, ECE Türkiye
tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezinde 2019 yılını yorumladı.
Vatandaşlarla dönem dönem soru cevap şeklinde geçen etkinlikte, 2018'in inişler ve çıkışlar ile geçen bir yıl olduğunu vurgulayan Hande Kazanova, burçların 2019'daki tahmini durumlarını yorumlayarak katılımcılara bilgiler verdi. Eskişehir
'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kazanova, şunları kaydetti:
"2018'e veda ediyoruz. Biraz zor bir yıldı. Biraz zorlandık. Ama yeni umutlarla, yeni beklentilerle 2019'a giriyoruz. '2019 hayırla gelsin, mutlulukla gelsin' diyelim. 2018 inişli çıkışlı bir yıldı. 2019'un daha güzel, daha pozitif bir sene olmasını arzuluyoruz." - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:07 Kaynak: İHA
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