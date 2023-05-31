Astrologların gündem olan Erdoğan-Galatasaray kehaneti tutmadı - Son Dakika
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Astrologların gündem olan Erdoğan-Galatasaray kehaneti tutmadı

31.05.2023 00:19

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bazı astrologlar, Erdoğan'ın kazanması durumunda Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını iddia etmişti. Olay kehanet, sarı-kırmızılıların 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle boşa düştü.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bazı astrologların Erdoğan ve Galatasaray kehaneti gündem olmuştu. Astrologlar Galatasaray ve Erdoğan'ın aynı anda kazanamayacağını öne sürmüştü.

OLAY KEHANET TUTMADI

Galatasaray Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece astrologların olay kehaneti boşa çıkmış oldu.

HEM RAKİPLERİNİ HEM DE ASTROLOGLARI MAĞLUP ETTİ

Galatasaray Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek hem ezeli rakiplerini hem de astrologları mağlup etmiş oldu.

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