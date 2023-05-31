Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bazı astrologların Erdoğan ve Galatasaray kehaneti gündem olmuştu. Astrologlar Galatasaray ve Erdoğan'ın aynı anda kazanamayacağını öne sürmüştü.
Galatasaray Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece astrologların olay kehaneti boşa çıkmış oldu.
Galatasaray Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek hem ezeli rakiplerini hem de astrologları mağlup etmiş oldu.
Son Dakika › Güncel › Astrologların gündem olan Erdoğan-Galatasaray kehaneti tutmadı - Son Dakika