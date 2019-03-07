Astroloji Ve Boks Arasındaki Muhteşem Bağ!

"ASTROLOJİ VE BOKS KAVRAMI BİRBİRİYLE ÇOK UYUMLU"

Astrolog Şenay Devi: "Astroloji ve boks kavramları birbiriyle çok uyumlu. Ben de 4 senedir boks yapıyorum. Bir ara kilo sorunu yaşamıştım. Astrolojide ay fazları kilo alıp zayıflama dönemlerinde etkili olduğu için, ay fazlarından faydalanıp doğru beslenme ve kondisyonu sağlayıp sağlıklı kilo vermeyi birleştirdik. Bu anlamda ruhun meditasyonu sevgi bedenin meditasyonu spor ilkesi ile yolculuğumuza devam ediyoruz" dedi.

Devi sözlerine, "Astroloji hayatımıza rehberlik eden muhteşem bir matematik. Biz doğru zamanlamayla pazartesi başlayıp salı bozduğumuz diyetlerden uzaklaşmak istiyorsak, ay koç, aslan ve yay burçlarında dolunay azında olduğu zaman olumlu sonuçlar alabiliriz." diyerek devam etti.

"BOKS YAPMAK STRESİ AZALTIYOR!"

Serkan Tatar, boks yapmanın faydalarını şu sözlerle dile getirdi: "Herkes kan grubuna göre beslenmeli. Ne yiyorsanız yiyin fakat şekerli ve asitli yiyeyeceklerden uzak durmanızı öneririm. Hem psikolojik hem de bedensel rahatlamak istiyorsanız haftanın 3 günü spor yapmanız gerekiyor. Boksu tavsiye ediyorum çünkü bütün branşları içinde barındırıyor. Bu da stresten uzaklaşmanıza yarar. Kum torbasına yumruk atmak kesinlikle stresi azaltıyor."

İş insanı Saadettin Saran'ın boks tutkusuyla ilgili ise Tatar, "Saadettin Saran fizik yapısı çok sağlıklı ve dinç. Kesinlikle boks tutkunu bir insan. İstikrarlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Tatar, İstanbul Boks ailesi olarak şiddete karşı olduklarını ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardımlarının devam edeceğini dile getirdi.

ÜNLÜ İSİMLERİN SKANDALLARI ÇIKABİLİR!

Şenay Devi, "2019 yılı tutulmamalarla başladı. Temmuz ve Aralık ayında da devam edecek olan ay ve güneş tutulmaları, özellikle ünlü isimleri ve liderleri ilgilendiren konuları gündeme getirecek.

Özellikle Kova, Aslan, Yengeç ve Oğlak burcu ünlüler sağlık problemleri, skandallar, özel hayatlarında gizli kalan gerçeklerin açığa çıkması gibi olaylarla karşılacaklar" dedi.

"ALİŞAN-DEMET BARIŞMASI UZUN SÜRMEYECEK"

Şenay Devi, Alişan ve Demet Akalın'ın barışmasıyla ilgili "bu barışmanın kısa süreli olacağını düşünüyorum. Çünkü merkür insanları son derece zeki, sevecen ve uzatılan zeytin dalını reddetmeyen yapıdadırlar. Göreceğiz" dedi.

"YIL BOYU DEPREMLER DEVAM EDECEK"

Devi, yıl boyunca depremlerin sıklıkla devam edeceğini de dile getirdi.