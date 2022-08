Astrolojide evler nedir? Astrolojide evlerin anlamları nedir?

Doğum haritası, doğduğumuz anda gökyüzündeki gezegenlerin konumlarıdır. Bir nevi doğduğumuz anın gökyüzü fotoğrafıdır. Her doğum haritasında 12 adet burç,12 adet ev ve 10 adet gezegen vardır ve her birinin farklı anlamları vardır. Astrolojide evlerin her biri hayatımızla ilgili olan konuları temsil eder. Bizler bu evlere bakarak öngörüler yapabiliriz. Doğum haritamızda gezegenler NE sorusuna, burçlar NASIL sorusuna ve evler ise NEREDE sorusuna cevap vermektedir. Şimdi astrolojide evler nedir ? ve Astrolojide evlerin anlamları nedir? Sorularına yanıt verelim.

ASTROLOJİDE EVLER NEDİR?

Doğum haritalarımızda gezegenler bir ev içerisinde konumlanır. Her bir gezegenin bir evde konumlanmasındaki anlam farklıdır. Bu konumlanmalar bizlere kişiliğimiz, dünyayı nasıl gördüğümüz ve çevremizdeki kişilerin bizi nasıl gördüğü gibi konular hakkında bilgi verir. Tabi doğum haritası sadece bu bilgileri vermekle kalmaz daha da derin konular hakkında da bilgiler sunar. Astroloji ve doğum haritanızı merak etmeye başladıysanız başlangıç olarak bilmeniz gereken konulardan biri de astrolojide evler nedir? ve astrolojide evlerin anlamları nedir? Sorularıdır.

1. EV

Doğum haritamızda 1.ev benliğimizi,dış görünüşümüzü ve çevremizin bizleri nasıl gördüğünü anlatır. Başlangıç noktasıdır ve bu da dünyaya geldiğiniz ilk anın çevresel şartlarını anlamamıza yardımcı olur. 1. Evinizde bulunan burç sizin yükselen burcunuzu gösterir. Yükselen burç ise sizin dışarıya nasıl bir ilk izlenim bıraktığınızı anlatır. Bir nevi dış dünyaya karşı takındığımız maskedir. Dünyayı algılama biçimimiz ve bakış açımız hakkında değerli bilgiler sunar. Koç burcunun doğal evidir.

2. EV

Astrolojide 2.ev bizim para, maddi kaynaklar ve kazançlar evimizdir. Boğa burcunun evi olan 2. Ev nasıl para kazanacağınız, kazandığınız parayı nasıl kullanacağınız hakkında bilgi verir. 1. Evdeki içsellik 2.evde maddi dünyaya geçiş yapar. Burada para kazanmak için hangi doğal yeteneğimizi kullanmamız gerektiğini anlayabiliriz çünkü 2.ev doğuştan gelen becerilerimizi de temsil eder. Bu becerilerimizi öğrendikten sonra hangi alanda para kazanıp hayata devam edebiliriz diye anlayabiliriz.

3. EV

Astrolojide 3.ev yakın çevremizi, kardeşlerimizi ve iletişim biçimimizi temsil eder. Kişinin kendisini nasıl ifade ettiğini, nasıl bir konuşma tarzına sahip olduğunu ve kişinin düşünme biçimini anlatır. 3. Ev akıl ve zihin evidir. İkizler burcunun doğal evi olan 3.ev kişinin öğrenme ve kendisini ifade ediş biçimi hakkında bilgiler verir.

4. EV

Yengeç burcunun evi olan 4.ev ailemizi, köklerimizi temsil eder. Nasıl bir aile ilişkisi, bakış açısına sahip olduğumuz hakkında ipuçları verebilir. Yuvayı, doğduğumuz veya yaşadığımız yeri nasıl gördüğümüzü anlarız. Kendimizi nerede ve nasıl güvende hissetiğimizi de gösterir çünkü 4. Ev bir yandan da bilinçaltımızdaki korkularımızı ve güvensizlik hislerimizi temsil eder. Ay gezegenin evi olduğu için anne ile de bağlantısı vardır, anneniz ile olan bağınızı temsil eder.

5. EV

Venüs gezegenin evidir ve Venüs dendiğinde akla gelen ilk şey sanattır. Kişinin yaratıcılığını, estetik anlayışını temsil eder. 5. Evimize konumlanan gezegen ve burca bakarak hayatta nelerden zevk aldığımızı,kendimizi hangi alanda iyi ifade edebildiğimizi anlayabiliriz. Bir nevi keyif evidir ve bu nedenle bir diğer yandan da ilişkilerimizi temsil etmesi normaldir. Bir ikili ilişkiye başlamadan önce karşımızda partnerden neler beklediğimizi gösterir. Flört dönemimiz ve nelerden keyif aldığımızı yansıtmanın yanında çocuklarla olan ilişkimizi de anlatır. Çocuklarla nasıl bir iletişim, bağ kurduğumuzu bu eve bakarak anlayabiliriz.

6. EV

Astrolojide 6.ev başak burcunun evidir. Sağlığımızı ve gündelik hayattaki sorumluluklarımızla nasıl baş ettiğimizi gösterir. Bir yandan da iş hayatımızı,iş hayatındaki ortaklarımızla nasıl bağ kurduğumuzu ve iş ortamımıza dair ipuçları verir. Gündelik sorumluluklar bazen bizleri zorlayabilir ve bu da psikolojik olarak rahatsızlık verir bu nedenle de sağlık konusunu da kapsar.

7. EV

Astrolojiye merak salan herkesin genelde öncelikle öğrenmek istediği 7.evin konusu ortaklıklarımız, ikili ilişkilerimiz ve açık düşmanlarımızdır. Bu eve bakarak hayatımıza alacağımız partnerimiz hakkında tahmin yürütebiliriz. Genellikle 7.evin burcu olan kişilere karşı bir çekim hissederiz bunun sebebi ise kendimizin aslında sahip olduğu ama bunu kabul edemediği özelliklerinin partnerinde bulunmasıdır. 5.evde bahsettiğimiz karşımızdaki kişiden beklentilerimiz bu evde de boy gösterir ama tek bir farkla. 5.evde flört dönemindeki beklentilerimizdir, 7.evdeki beklentiler ise ilişkinin ciddileştiği zamandadır.

8. EV

Akrep burcunun doğal evidir. Akrep burcunun cinselliği temsil etmesinden kaynaklı 8.evin de cinsellik konularını kapsaması bağlantılıdır. Bir diğer konusu ise ölüm ve yeniden doğuştur. Buradaki ölümün fiziksel olarak olmasından daha çok ruhsal olarak bir yeniden doğuş anlamına geldiğine dikkat çekmek gerekir. Kişi bir şeyler yaşar ve ardından kendisini yenilenmiş ve hayata baştan başlamış gibi hisseder ve bunu da 8.ev temsil eder. Bunların yanında 8. Ev sonradan kazanılan maddi kaynakları anlatır. Örneğin kişinin eşinden gelen ortak kazancı, mirasları ve yatırımlarıdır.

9. EV

Yay burcunun evi olan 9.ev eğitimlerimizi, yurtdışını ve seyahatleri temsil etmektedir. İnançlarımız, yaşam felsefemiz ve hukuk ile ilgili konuları da anlatmaktadır. Yüksek öğrenim hayatımızı anlatır ve yabancı kültürlerle ilişkimizi kapsar. Kişinin yurtdışıyla alakalı durumları olduğunda 9. Eve bakılması kişiye ipuçları verir.

10.EV

Oğlak burcunun disiplini ve çalışkanlığı astroloji meraklıları tarafından bilinen bir özelliktir ve bu nedenle 10. Ev konularının başında kariyer geldiğini tahmin edebiliriz. Kişinin kariyerini ve toplumda nasıl tanındığına dair bilgiler verir. Yönetim evidir bu nedenle kişinin liderlik özelliğini nasıl kullandığını gösterir. Kişinin hangi alanda kariyer yapıp kendisine saygınlık kazanacağını 10.eve bakarak anlayabiliriz. Dışarıdan nasıl tanınacağınızı merak ediyorsanız 10.evinizdeki gezegen, burç ve açılara bakarak tahmin yürütebilirsiniz.

11.EV

Sosyal çevre, arkadaşlık denince akla gelen ev 11. Evdir. Kişinin arkadaşlarıyla ilişkisini temsil eder. Bireysellikten çok grup çalışmaları ön plandadır ve kolektif bir bilinçtir. Hümanizm konusunu kapsar çünkü 11.evin konusu tüm insanlık, kalabalık gruplardır. Örneğin 11.evdeki yoğun vurgu kişiye arkadaşlarına karşı aşırı samimiyet verebilir tabi ki bunlar burç ve açılara göre çok daha farklı anlamlar kazanacaktır. Bir diğer örnek ise 11.eve yapılan olumsuz açılar ve konumlar kişiye arkadaşlıktan yana sıkıntı yaşama olasılığı verebilir.

12.EV

Doğum haritasının son evi olan 12. Ev ruhsal yanımızı ve bilinçaltımızı temsil eder. Balık burcunun evi olduğu için bilinçaltı teması ön plandadır. Kişinin iç dünyasını, hayalgücünü anlatır. Sezgisel duygularımızı ve derinlerde kalan korkularımızı tanımlamak için bu eve bakabiliriz. 12. Evdeki yoğun vurgu kişinin iç dünyasında yoğun yaşadığının bilgisini verebilir.