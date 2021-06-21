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Astronomi Yaz Okulu Online Eğitimle Başlıyor - Son Dakika

Astronomi Yaz Okulu Online Eğitimle Başlıyor

21.06.2021 12:06
Astronomi Yaz Okulu Online Eğitimle Başlıyor, System.String[]

Ali Kuşçu Uzay Evi, kendine özgün başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor.

Ali Kuşçu Uzay Evi, kendine özgün başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor.

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocuklar ve gençlerin bir araya geldiği "Ali Kuşçu Astronomi Yaz Okulu'nda öğrenciler temel astronomi konuları ile tanışıyor, evreni keşfediyorlar.

Ortaokul, lise ve üzeri öğrencilere yönelik olan program kapsamında öğrenciler yıldızların yaşamı, güneş sistemimiz, uzay çalışmaları, ötegezegenler, takımyıldızlar, teleskoplar gibi bir çok konuda bilgi ve tecrübe sahibi olacak.

Eğitim süresi 4 hafta olan eğitimler online olacak. 5 Temmuz tarihinde başlayacak eğitimler, öğrencilerin seviyelerine göre pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri farklı saat dilimlerinde verilecek.

Tamamen ücretsiz olan programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 0212 440 15 66 nolu telefondan bilgi alabilirler.

Astronomi Yaz Okulu Online Eğitimle Başlıyor

Ali Kuşçu, Astronomi, Uzay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Astronomi Yaz Okulu Online Eğitimle Başlıyor - Son Dakika


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