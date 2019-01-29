Son Dakika Haberleri: 'Astronomik boşanma tazminatı ve nafakadan vergi alınmalı!'

'Astronomik boşanma tazminatı ve nafakadan vergi alınmalı!'

57 dakika önce

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Sezer, gerçek anlamda nafaka alan dar gelirli kişilerin korunması ve başkaca sosyal sıkıntılara neden olmaması adına bu işlemlere bir üst sınır konularak, bu sınırı aşan tutarların vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

'Astronomik boşanma tazminatı ve nafakadan vergi alınmalı!', System.String[]
Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Sezer, gerçek anlamda nafaka alan dar gelirli kişilerin korunması ve başkaca sosyal sıkıntılara neden olmaması adına bu işlemlere bir üst sınır konularak, bu sınırı aşan tutarların vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:22 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek 4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi

Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 07:19:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Astronomik boşanma tazminatı ve nafakadan vergi alınmalı!'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]