'Astronomik boşanma tazminatı ve nafakadan vergi alınmalı!'

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Sezer, gerçek anlamda nafaka alan dar gelirli kişilerin korunması ve başkaca sosyal sıkıntılara neden olmaması adına bu işlemlere bir üst sınır konularak, bu sınırı aşan tutarların vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Sezer, gerçek anlamda nafaka alan dar gelirli kişilerin korunması ve başkaca sosyal sıkıntılara neden olmaması adına bu işlemlere bir üst sınır konularak, bu sınırı aşan tutarların vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

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