Son Dakika Haberleri: Astronomlar Yakındı: SpaceX'in Yeni Uyduları Gökyüzünü Kirletiyor
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Astronomlar Yakındı: SpaceX'in Yeni Uyduları Gökyüzünü Kirletiyor

1 saat önce

Astronomlar, SpaceX'in Starlink uydularının gece gökyüzünü kirlettiğini savunarak şikayetçi oldu.

Astronomlar Yakındı: SpaceX'in Yeni Uyduları Gökyüzünü Kirletiyor, System.String[]
Geçtiğimiz hafta SpaceX, 60 adet 'küçük' Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Gönderilen uyduların en yörüngede yerleştiği irtifa ise 550 km civarında. Bu da bugüne kadar fırlatılan bütün uydulardan daha az yükseklikte demek. Bu yüzden de astronomlar, gece vakti gökyüzünü olması gerektiğinden daha parlak gösterdiği için uydulardan yakındı.

Güneybatı Araştırma Enstitüsü astronomu Alex Parker "İnsanların SpaceX'in Starlink uyduları hakkında heyecanlı olduğunun farkındayım, ama beni düşündürüyor. Çok parlaklar ve bu uydulardan çok daha fazlası olacak. Eğer SpaceX, bahsettiği gibi 12.000 uyduyu da fırlatırsa, yıldızlar yerine artık uyduları göreceğiz" dedi.

Turin Astrofizik Rasathanesi'nde çalışan astronom Ronald Drimmel, Forbes'a verdiği röportajda "Starlink gibi bir 'takım-uydunun' insanlık için oluşturduğu potansiyel, hayatlarımızın geri kalanında gökyüzünü bir daha eskisi gibi göremeyecek olmamızdır. Starlink ve diğer büyük takım uydular, gezegenimizin gökyüzünü mahvediyorlar" dedi.

Ancak SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'dan verdiği cevapla bu uyduların gerçekten dikkatli bakılmadığı takdirde kolayca görülemeyeceğini söyledi.

"Yörüngede zaten 4900 adet uydu var ve hiçbir insan bunu fark etmiyor. Starlink, gerçekten dikkatli bakılmadıkça görülemeyecek ve astronomlar üzerinde de hiçbir etkisi olmayacak. Zaten yörüngede daha fazla teleskoba ihtiyacımız var."
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:37 
Alex Parker, Teknoloji
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