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Astronot Andre Kuipers, İstanbul'daki NASA Uzay Sergisi'ne katılacak - Son Dakika

Astronot Andre Kuipers, İstanbul'daki NASA Uzay Sergisi'ne katılacak

04.01.2022 09:55
Astronot Andre Kuipers, İstanbul'daki NASA Uzay Sergisi'ne katılacak

Türkiye'ye HUPALUPAEXPO tarafından getirilen, 12 ülkede 4 milyon ziyaretçinin gezdiği NASA Uzay Sergisi, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) astronot Andre Kuipers'i ağırlayacak.

Türkiye'ye HUPALUPAEXPO tarafından getirilen, 12 ülkede 4 milyon ziyaretçinin gezdiği NASA Uzay Sergisi, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) astronot Andre Kuipers'i ağırlayacak.

HUPALUPAEXPO açıklamasına göre, Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi, önemli bir konuğu ağırlayacak. ESA'dan astronot Andre Kuipers, sergi kapsamında, 12 Ocak'ta İstanbul'a gelecek.

Kuipers, NASA Uzay Sergisi'nde, uluslararası insanlı uzay uçuşunun perde arkasına dair deneyimlerini paylaşacak, dünyanın sürdürülebilirliğine uzaydan bakışı anlatacak. Kuipers, 12-13 Ocak'ta DasDas'da uzay meraklılarıyla söyleşi yapacak.

Verilen bilgiye göre, asıl mesleği doktorluk olan Hollandalı Kuipers, 2004'te Delta görevi sırasında 11 gün, PromISSe görevinde 193 gün olmak üzere toplamda 204 günü uzayda geçirerek Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirdi.

Houston, Moskova, Köln, Montreal ve Tokyo'da yıllarca süren eğitimden sonra Kuipers, Rus ve Amerikalı 2 mürettebatla birlikte Rus Soyuz uzay gemisiyle 21 Aralık 2011'de Kazakistan'dan fırlatıldı. 2 gün sonra 6 ay boyunca yaşamak ve çalışmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) varan Kuipers, 1 Temmuz 2012'de dünyaya döndü.

Andre Kuipers, insanlık tarafından şimdiye kadar yapılmış en büyük, en karmaşık, uluslararası teknolojik yapı olan ISS'deyken günde 16 kez dünyanın etrafında dönüyordu. Kuipers'a ISS'de iki kez çalışma ve uluslararası girişimin bir parçası olma ayrıcalığı verildi.

NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı, şubat ayı sonuna kadar açık kalacak NASA Uzay Sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip 200 koleksiyon eseri, ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay Taşı, Saturn V'nin de olduğu roketlerin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, astronotlar tarafından giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve ISS'nin modellerini sergiliyor.

NASA Uzay Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTLL), Bilsem, CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor.

Serginin biletleri, Biletix ve Mobilet'ten online ya da Metropol İstanbul, NASA Uzay Sergisi girişinde yer alan bilet gişelerinden satın alınabiliyor.

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Münir Karaloğlu, İstanbul, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Astronot Andre Kuipers, İstanbul'daki NASA Uzay Sergisi'ne katılacak - Son Dakika


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