Son Dakika Haberleri: Astronot DJ Luca Parmitano'nun uzaydan çaldığı şarkılarla Ibiza'da gençler dans etti
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Astronot DJ Luca Parmitano'nun uzaydan çaldığı şarkılarla Ibiza'da gençler dans etti

24 dakika önce

İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ’lik yapan ilk isim oldu. Parmitano’nun çaldığı şarkılar eşliğinde İbiza’da gençler dans etti

Astronot DJ Luca Parmitano'nun uzaydan çaldığı şarkılarla Ibiza'da gençler dans etti, System.String[]
Euronews muhabiri İtalyan astronot Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan verdiği konserle uzayda DJ'lik yapan ilk isim oldu. Parmitano'nun 13 Temmuz Salı gecesi çaldığı şarkılar ise İbiza'daki bir yolcu gemisinde müzik severler tarafından coşkuyla kutlandı.

21 Temmuz'dan itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayan Parmitano'nun verdiği konser yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Uzaydan yayınlanan şarkılar eşliğinde İbiza'da yaklaşık 3 bin kişi dans etti.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:33 
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