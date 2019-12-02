Son Dakika Haberleri: Astronot Parmitano ile Uzay Günlükleri: Bu eğitim diğerlerinden farklı
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Astronot Parmitano ile Uzay Günlükleri: Bu eğitim diğerlerinden farklı

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Euronews uzay günlükleri için kaydettiği görüntülerin ikincisinde İtalyan astronotun ekip arkadaşı, NASA'dan Drew Morgan'la da tanışıyoruz.

Astronot Parmitano ile Uzay Günlükleri: Bu eğitim diğerlerinden farklı, System.String[]

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Euronews uzay günlükleri için kaydettiği görüntülerin ikincisinde İtalyan astronotun ekip arkadaşı NASA'dan Drew Morgan'la da tanışıyoruz.


Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmeden önce sıkı testlerden geçen iki astronot, bu kez alındıkları karantinanın diğerlerinden farklı olduğunu söylüyor; sebebi ise bu yolculuğun sonunda NASA'nın veya ESA'nın merkezlerine değil, uzay istasyonlarına gidecek olmaları.

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Avrupa Uzay Ajansı, Euronews, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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