Astronot Pesquet'ten iklim değişikliği uyarısı: "Görüntü üzüntü verici" - Son Dakika

Fransız astronot Thomas Pesquet, insanların doğaya verdiği tahribatın uzaydan çok daha gözle görünür hale geldiğini söylerken, "görüntü üzüntü verici" dedi.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan iklim değişikliğinin dünyada yol açtığı tahribatın "üzüntü verici" göründüğünü söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, insanların dünyada doğaya verdiği ağır tahribatın, 400 km uzaklıktan bile çok daha gözle görünür hale geldiğini aktardı.

Uzay istasyonundan dünyanın "kırılganlığını" açıkça gözlemleyebildiklerini, insanların doğaya verdiği tahribatı, bunun hava ve nehirlerde yol açtığı kirliliği net bir şekilde gördüklerini söyleyen Pesquet, Macron'a, "Ne yazık ki durum bu Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

Yunanistan, Fransa'nın güneyi ve Kanada'da olduğu gibi geniş bölgelerde meydana gelen yangınlara, Kaliforniya'da olduğu gibi yangınların sebep olduğu büyük duman bulutlarına tanıklık ettiklerini söyleyen Thomas Pesquet, "buradan, çıplak gözle alevleri gördük" dedi.

"Alarm verici"

Görüşmede Macron, Fransız astronota gözlemlerinin 2016 yılındaki ilk misyonundan farklı olup olmadığını sordu. Soruyu "evet farklı" sözleriyle yanıtlayan astronot Pesquet, iklim konusunda yaşanan değişimin "alarm verici" düzeyde hız kazandığını, bunun kendisini "şoke ettiğini" kaydetti.

Pesquet, her yıl yangınlar, şiddetli fırtınalar ve sel felaketleri sayılarında büyük artışlar, rekorlar kırıldığını vurgularken, "Ve bu gözle görülür ölçüde arttı, 4-5 yıl öncesindeki ilk katıldığım misyona kıyasla bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum" diye konuştu.

Macron, astronotun kendisine aktardığı gözlemler üzerine bir süreliğine sessiz kaldı, daha sonra sözlerini Glasgow'da yapılmakta olan Dünya İklim Zirvesi'ne yaptığı atıfla sürdürdü: "Taahhütler ve bunların uygulanması hızını daha fazla artırmalıyız. COP26'nın amacı da bu."

Bu arada Thomas Pesquet, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda da iklim zirvesine mesaj verdi.

Zararlı emisyonların azaltılması ve dünyanın korunması için harekete geçilmesi gerektiğine işaret eden astronot, "bunu ancak hep birlikte yapabiliriz" mesajını verdi.

Fransız astronot, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Sirenler çalıyor, gezegenimiz bize bir şey söylüyor, tıpkı insanlar gibi. Dinlemeli, eyleme geçmeli, bilgece tercih yapmalıyız. Azmi seç, dayanışmayı seç, geleceğimizi korumayı, insanlığı kurtarmayı seç" ifadelerine yer verdiği paylaşımını da kendi hesabında alıntılıyarak paylaştı. Pesquet, "Uzaydan bakınca, buna tamamen katılmamak mümkün değil" dedi.

AP, AFP/ DA, JD

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