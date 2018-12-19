Son Dakika Haberleri: Astronot Yiyecekleri - Oha Dedirten 10 İlginç Ürün

Astronot Yiyecekleri - Oha Dedirten 10 İlginç Ürün

2 saat önce

> Videodaki ilginç ürünleri satın almak için tıklayın: Astronot Atıştırmalıkları: https: //bit.ly/2LpvtJdBaharat Kalemi: https: //bit.ly/2PznjyAGizli Ajan Kulaklık: https: //bit.ly/2QOX5N4Şarj Kablosu: https: //bit.ly/2C9ebxaPazartesi Kupası: https: //bit.ly/2S1Z7qJKonuşma Balonu: https: //bit.

> Videodaki ilginç ürünleri satın almak için tıklayın:

Astronot Atıştırmalıkları: https://bit.ly/2LpvtJd

Baharat Kalemi: https://bit.ly/2PznjyA

Gizli Ajan Kulaklık: https://bit.ly/2QOX5N4

Şarj Kablosu: https://bit.ly/2C9ebxa

Pazartesi Kupası: https://bit.ly/2S1Z7qJ

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Halat Tipi Şarj Kablosu: https://bit.ly/2zZkbqy

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:09 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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