Astronotlar, Alfa Manyetik Spektrometre'nin onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Astronotlar, Alfa Manyetik Spektrometre'nin onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı - Son Dakika

Astronotlar, Alfa Manyetik Spektrometre'nin onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı

6 saat önce

CAPE Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonun dışındaki kozmik ışın dedektörünün onarımını tamamlamak için uzay yürüyüşüne çıktı.

Astronotlar, Alfa Manyetik Spektrometre'nin onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı, System.String[]

CAPE Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonun dışındaki kozmik ışın dedektörünün onarımını tamamlamak için uzay yürüyüşüne çıktı.

Amerikalı astronot Andrew Morgan ve İtalyan meslektaşı Luca Parmitano, bugünkü yürüyüş sırasında 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre'de sızıntı olup olmadığını kontrol ederek, dedektörü termal yalıtımla kapladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Alfa Manyetik Spektrometre'nin gelecek hafta karanlık madde ve karşı madde avına devam edebileceği belirtildi.

Dedektörün onarımı için Kasım 2019'dan bu yana 4 kez uzay yürüyüşüne çıkan Morgan ve Parmito, Alfa Manyetik Spektrometre ile 4 yeni pompanın bağlantısını kurmuştu.

NASA, spektrometrenin onarımı için yapılan uzay yürüyüşlerinin, yıllar önce Hubble Uzay Teleskobu'nun tamiri için düzenlenenlerden bu yana en karmaşık misyonlar olduğunu açıkladı. Ajansın, spektrometre için bir onarım planı geliştirmesi ise yıllarca sürmüştü.

Karşı madde ve karanlık madde avı için 2011'de Endeavour Uzay Mekiği'nin son uçuşuyla UUİ'ye gönderilen Alfa Manyetik Spektrometre'nin o tarihten bu yana 148 milyardan fazla kozmik ışını incelediği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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