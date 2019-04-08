Son Dakika Haberleri: Astronotlar Batarya Değişimi İçin Yine Uzay Yürüyüşüne Çıktı

Astronotlar Batarya Değişimi İçin Yine Uzay Yürüyüşüne Çıktı

1 saat önce

CAPE Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonda batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı.

Astronotlar Batarya Değişimi İçin Yine Uzay Yürüyüşüne Çıktı, System.String[]
CAPE Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonda batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Anne McClain ve Kanadalı meslektaşı David Saint-Jacques'ın, yürüyüş sırasında istasyonun dışında batarya değişimi ve kablo döşeme işini tamamlaması gerekiyor.

Döşenecek yeni kablonun, UUİ'nin Kanada yapımı robot kolu için güç devresi desteği sağlayacağı ve iletişimi iyileştireceği ifade edildi.

Astronotların, daha önce yerleştirilen 6 lityum-iyon bataryadan birinin çalışmaması üzerine bu sefer iki eski nikel-hidrojen bataryayı yeniden istasyonun dışına takacağı belirtildi.

Bu, astronotların 2,5 haftada yaptığı 3. uzay yürüyüşü olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:05 Kaynak: AA

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