Astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi - Son Dakika
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Astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi

6 saat önce

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi. 20 dakikada pişen kurabiyeler yaklaşık 2 saatte pişti. 'Uzay kurabiyeleri' Dünya'ya gönderildi, henüz kimse tadına bakmadı

Astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi, System.String[]

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi.


Amerikalı astronot Christina Koch ile İtalyan astronot Luca Parmitano ISS'e gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak 5 uzay kurabiyesi pişirdi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:10 
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