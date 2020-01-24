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Astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi
6 saat önce
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi. 20 dakikada pişen kurabiyeler yaklaşık 2 saatte pişti. 'Uzay kurabiyeleri' Dünya'ya gönderildi, henüz kimse tadına bakmadı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi.
Amerikalı astronot Christina Koch ile İtalyan astronot Luca Parmitano ISS'e gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak 5 uzay kurabiyesi pişirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:10
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