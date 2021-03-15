Astronotlar Ne Kadar Maaş Alırlar? - Son Dakika

Astronotlar Ne Kadar Maaş Alırlar?

15.03.2021 09:57
Astronotlar Ne Kadar Maaş Alırlar?, System.String[]

Binlerce saatlik deneyimden yıllarca eğitime kadar, astronot olmak çok şey gerektirir. Ama ne kadar maaş alıyorlar ve iş için neye ihtiyaçları var? Hepimiz uzaya çıkmayı hayal ediyoruz ama bu son derece tehlikeli. Peki astronotlara bu iş için ne kadar ödeme yapılıyor?

Binlerce saatlik deneyimden yıllarca eğitime kadar, astronot olmak çok şey gerektirir. Ama ne kadar maaş alıyorlar ve iş için neye ihtiyaçları var?

Hepimiz uzaya çıkmayı hayal ediyoruz ama bu son derece tehlikeli. Peki astronotlara bu iş için ne kadar ödeme yapılıyor?

Kariyerinize bir astronot olarak başlayamazsınız, Dünya'nın dışarısına çıkmadan önce yıllarca sürecek deneyim ve bilgiye sahip olmanız gerekir.

Astronotlar kariyerlerine tipik olarak süper hızlı jetlerle uçan test pilotları olarak başlarlar.

Bunu yapmak için üç yıllık veya 1.000 saatlik uçuş deneyimine sahip olmak  gerekir.

Sadece bu değil, aynı zamanda bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve ardından zorlu bir seçim sürecinden geçmeleri gerekiyor.

Aday astronotlar zorlu bir fiziksel sınavı geçebilmeli ve ardından liderlik, ekip çalışması ve iletişim becerilerinin dikkatlice değerlendirileceği görüşmeleri başarabilmelidirler.

Amerika'dan örnek verecek olursak... Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2017 işe alım turunda, astronot sınıfı için 18.300 başvurandan sadece 12'sini işe aldı.

KIDEM ALDIKÇA MAAŞ ARTAR

Tüm bu eğitim ve hazırlıklardan geçtikten sonra, iyi maaşlı bir iş beklersiniz ve bir astronot olarak tam da elde edeceğiniz şey budur.

NASA, çalışanlarına "Federal Hükümetin Genel Çizelgesi" adı verilen bir ölçekte ödeme yapar.

Bu, GS-12 ve GS-13 olarak bilinen "sınıflara" bölünmüştür ve her sınıfta ilerlemek için 1 ila 10 "adım" vardır.

Başlangıç ??maaşı, GS-12 1. adım için yıllık 66.167 $'dır. Yani 500.183 TL'dir... Bu da aylık 41.680 TL eder.

GS-12 10. adıma ulaştığınızda, yılda 81.021 $ (612.588 TL) kazanabilirsiniz.

GS-13 10. adıma ulaşan astronotlar yılda 102.288 $ (773.384 TL) kazanıyor.

Ancak bütçe ile ilgili Genel Program sadece bir kılavuzdur, bununla birlikte birçok astronotun çok daha fazla kazandığı düşünülmektedir.

Yeni bir iş ilanı, NASA'nın maaşlarını yerel alanda rekabetçi kalabilmek için ayarladığı düşünüldüğünden, yıllık 104,898 ABD Doları ila 161,141 ABD Doları arasında bir maaş aralığına sahipti. Örneğin Houston, Teksas'ta maaşların Genel Çizelgeden yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Astronotlar Ne Kadar Maaş Alırlar?

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Lirası, Galatasaray, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Astronotlar Ne Kadar Maaş Alırlar? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Eve gelen haciz yüzünden eski kaynanasının kapısına dayandı, öfkesine yenik düşüp kadını yaraladı Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu
Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu         
10:40
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu         
09:59
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Hastanede olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, soruşturma talebi kaymakamlık tarafından reddedildi Hastanede olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, soruşturma talebi kaymakamlık tarafından reddedildi         
09:38
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 11:06:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Astronotlar Ne Kadar Maaş Alırlar? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei