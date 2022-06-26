Astronotlar toprak olmadan uzayda bitki yetiştirmeyi nasıl başardı?

Uzun vadeli uzay görevlerini mümkün kılmak adına astronotların kendi besinlerini yetiştirebilmeleri büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bitki yetiştirmeye yönelik bir dizi çalışma yürütülüyor. Uzay istasyonunda son dönemde kurulan topraksız üretim metodu ise oldukça dikkat çekici.

Astronotlar XROOTS'un ilk mahsüllerini aldı

ISS'de daha önce de NASA tarafından uzayda bitki yetiştirme yönünde çalışmalar yapıldı. Bu sistemlerde bitkilerin büyümesi için tipik olarak toprak ve kil benzeri malzemeler kullanılmıştı. Ancak yeni XROOTS sistemi ise hiçbir şekilde toprak ve benzeri ortamlara ihtiyaç duymuyor.

Bilim insanları Ay toprağında bitki yetiştirdi!

Sadece su ve havaya ihtiyaç duyan bu sistem astronotlar için de önemli bir kolaylık sağlıyor. Çünkü toprak ve benzeri malzemelerden oluşturulan bitki yetiştirme ortamı karışık ve bakımı zor olabiliyor. Bunun yanı sıra toprağın potansiyel olarak bitki ve astronot sağlığını kötü etkileyebileceği belirtiliyor.