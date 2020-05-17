Astronotlar uzayda sıvı oyun balçığı 'Slime' ile oynadı - Son Dakika

Dünyaca ünlü çocuk televizyon kanalı, uzayda bulunan astronotlara 'slime' olarak bilinen sıvı oyun balçığı gönderdi. Yerçekimsiz ortamda slime ile oynayan astronotlar, küçük çocuklar için eğlenceli deneyler yaptı.

Çocuk televizyon kanalı, miniklere mikro yerçekimsiz ortamda maddelerin nasıl tepki verdiğini öğretmek için eğlenceli ve pahalı bir yol seçti. Dünyada 'slime' olarak bilinen, akışkan ve yumuşak kıvamlı bir oyun hamurunu, uzay istasyonunda (ISS) bulunan astronotlara gönderdi. Slime ile oynayan Christina Koch ve Luca Parmitano adlı iki astronot, yerçekimsiz ortamda sıvıların hareketlerini gösteren eğlenceli deneyleri çocuklar için yaptı.