Astronotlar ve pilotlar bu ilde yetişecek - Son Dakika

Astronotlar ve pilotlar bu ilde yetişecek

Yeni neslin uzay ve havacılık alanına ilgi duymasını sağlayacak olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni pilotların ve uzay insanlarının Bursa'dan yetişeceğini belirtti.

Astronotlar ve pilotlar bu ilde yetişecek, System.String[]

Yeni neslin uzay ve havacılık alanına ilgi duymasını sağlayacak olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni pilotların ve uzay insanlarının Bursa'dan yetişeceğini belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olarak dikkat çekiyor. Yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakının artmasına katkı sağlayacak olan GUHEM, uzay ve havacılıkla ilgili tamamı yerli üretim olan 154 interaktif düzeneği bünyesinde barındırıyor.

"880 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ"

BTM bünyesindeki merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bina içinde ve dışındaki çalışmaları yakından inceledi. Başkan Aktaş, Bursa'yı özellikle havacılık ve uzay çalışmaları noktasında üst noktalara taşıyacak olan GUHEM'de çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK arasında 04 Şubat 2014 tarihinde projenin hazırlandığını ve sürecin 3 Şubat 2021'de sona ereceğini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, "Proje için yaklaşık 60 milyon TL'lik bir bedel harcandı. Zeplin şeklindeki bina, mevcut BTM binasına ek olarak hazırlandı. BTM içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen sergi düzenekleri ve planetaryum bulunmaktadır. BTM'de bugün 10 farklı alanda 135 interaktif deney düzeneği alanda kullanıma açıktır. Haziran 2020'de tadilata başlandı. Yıpranan alanlar tasarlanarak yenileniyor. Covid 19 önlemleri kapsamında aralarda yeterli mesafe korunarak yeni bir yerleşim planı uygulanıyor. 2019 yılında Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni yaklaşık 151 bin 969 kişi ziyaret etti. Yine bu süreçte eğitim atölyelerine katılım sağlayan kişi sayısı yaklaşık 108 bin 430'dir. Planetaryumu ziyaret eden kişi sayısı yaklaşık 20 bin 302'dir. 2014'ten bu yana Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni yaklaşık 880 bin kişi ziyaret etti" dedi.

"UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNE KATKI VERECEK"

BTM kompleksi içerisinde yer alan GUHEM'in, TÜBİTAK desteği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BTSO ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Projeye göre uzay ve havacılık temalı 2 sergi katında toplam 169 sergi ünitesi ve 2 eğitim alanı tasarlanmıştır. Toplam 15 sergi alanı bulunmaktadır. Toplam 22 bin 500 metre kare alana sahip olacak BTM kompleksi içerisinde yer alan GUHEM Havacılık Sergi Salonu'nda, uçuşun rüyası, çocuk galerisi, uçuşun tarihçesi, uçuşun anatomisi, havadan hafif, havadan ağır, roketler ve havacılık akademisi yer alıyor. Uzay Sergi Salonu'nda da mini tiyatro, uzay istasyonu-ıss, uzaydaki objeler, uzayı gözlemleme, uzayı keşfetme, kimya-biyoloji laboratuvarı bulunuyor. Bunların yanı sıra inovasyon laboratuvarı ile gezici geçici sergi salonu da mevcuttur. Çocuklar inovasyon merkezinde robotik ve elektronik eğitimi alırken; biyoloji ve kimya laboratuvarında da astronotların uzayda yaptıkları deneyleri simüle edecekler. İnanıyorum ki bu merkez, Bursa'da uzay teknolojisinin ve havacılık sektörünün gelişimine ciddi katkı verecek. İnşallah yeni pilotlar ve uzay insanları yetiştirecek. Merkez yakın bir zamanda açılacaktır" diye konuştu.

(Süleyman Aydın/İHA)

Alinur Aktaş, Havacılık, Bursa, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Astronotlar ve pilotlar bu ilde yetişecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Beşiktaş, Aboubakar'ı en geç cuma günü İstanbul getirip sözleşme imzalayacak TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un elinde barut izine rastlandığını açıkladı Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un elinde barut izine rastlandığını açıkladı         
15:23
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm         
14:36
İBB önünde eylem yapan servisçiler ile polis ekipleri arasında arbede çıktı İBB önünde eylem yapan servisçiler ile polis ekipleri arasında arbede çıktı         
14:19
Komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğa itiraz etti Komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğa itiraz etti         
14:02
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı         
10:48
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 15:49:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Astronotlar ve pilotlar bu ilde yetişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei