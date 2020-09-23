Astronotlar ve pilotlar Bursa'da yetişecek - Son Dakika

Astronotlar ve pilotlar Bursa'da yetişecek

Astronotlar ve pilotlar Bursa'da yetişecek Yeni neslin uzay ve havacılık alanına ilgi duymasını sağlayacak olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni pilotların ve uzay insanlarının Bursa'dan yetişeceğini belirtti.

Astronotlar ve pilotlar Bursa'da yetişecek

BURSA - Yeni neslin uzay ve havacılık alanına ilgi duymasını sağlayacak olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni pilotların ve uzay insanlarının Bursa'dan yetişeceğini belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olarak dikkat çekiyor. Yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakının artmasına katkı sağlayacak olan GUHEM, uzay ve havacılıkla ilgili tamamı yerli üretim olan 154 interaktif düzeneği bünyesinde barındırıyor.

"880 bin kişi ziyaret etti"

BTM bünyesindeki merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bina içinde ve dışındaki çalışmaları yakından inceledi. Başkan Aktaş, Bursa'yı özellikle havacılık ve uzay çalışmaları noktasında üst noktalara taşıyacak olan GUHEM'de çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK arasında 04 Şubat 2014 tarihinde projenin hazırlandığını ve sürecin 3 Şubat 2021'de sona ereceğini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, "Proje için yaklaşık 60 milyon TL'lik bir bedel harcandı. Zeplin şeklindeki bina, mevcut BTM binasına ek olarak hazırlandı. BTM içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen sergi düzenekleri ve planetaryum bulunmaktadır. BTM'de bugün 10 farklı alanda 135 interaktif deney düzeneği alanda kullanıma açıktır. Haziran 2020'de tadilata başlandı. Yıpranan alanlar tasarlanarak yenileniyor. Covid 19 önlemleri kapsamında aralarda yeterli mesafe korunarak yeni bir yerleşim planı uygulanıyor. 2019 yılında Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni yaklaşık 151 bin 969 kişi ziyaret etti. Yine bu süreçte eğitim atölyelerine katılım sağlayan kişi sayısı yaklaşık 108 bin 430'dir. Planetaryumu ziyaret eden kişi sayısı yaklaşık 20 bin 302'dir. 2014'ten bu yana Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni yaklaşık 880 bin kişi ziyaret etti" dedi.

"Uzay ve havacılık sektörüne katkı verecek"

BTM kompleksi içerisinde yer alan GUHEM'in, TÜBİTAK desteği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BTSO ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Projeye göre uzay ve havacılık temalı 2 sergi katında toplam 169 sergi ünitesi ve 2 eğitim alanı tasarlanmıştır. Toplam 15 sergi alanı bulunmaktadır. Toplam 22 bin 500 metre kare alana sahip olacak BTM kompleksi içerisinde yer alan GUHEM Havacılık Sergi Salonu'nda, uçuşun rüyası, çocuk galerisi, uçuşun tarihçesi, uçuşun anatomisi, havadan hafif, havadan ağır, roketler ve havacılık akademisi yer alıyor. Uzay Sergi Salonu'nda da mini tiyatro, uzay istasyonu-ıss, uzaydaki objeler, uzayı gözlemleme, uzayı keşfetme, kimya-biyoloji laboratuvarı bulunuyor. Bunların yanı sıra inovasyon laboratuvarı ile gezici geçici sergi salonu da mevcuttur. Çocuklar inovasyon merkezinde robotik ve elektronik eğitimi alırken; biyoloji ve kimya laboratuvarında da astronotların uzayda yaptıkları deneyleri simüle edecekler. İnanıyorum ki bu merkez, Bursa'da uzay teknolojisinin ve havacılık sektörünün gelişimine ciddi katkı verecek. İnşallah yeni pilotlar ve uzay insanları yetiştirecek. Merkez yakın bir zamanda açılacaktır" diye konuştu.

Astronotlar ve pilotlar Bursa'da yetişecek

Alinur Aktaş, Havacılık, Bursa, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Astronotlar ve pilotlar Bursa'da yetişecek - Son Dakika

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