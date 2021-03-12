Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı, kentte büyük sevinç yaşandı - Son Dakika

Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı, kentte büyük sevinç yaşandı

12.03.2021 09:10
Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı, kentte büyük sevinç yaşandı, System.String[]

NASA'nın, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının yer alması bölgede sevinçle karşılandı.

NASA'nın, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının yer alması bölgede sevinçle karşılandı. Van'da yaşayanlar sosyal medya üzerinden mutluluklarını dile getirirken, bilim insanları da Van Gölü fotoğrafının bu yarışmada yer almasının Türkiye turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisi de verildi. Haberin yayınlanmasının ardından Van ve Bitlis'te yaşayanlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda sevinçlerini dile getirdi.

FAVORİM VAN GÖLÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, paylaşımı gördükten hemen sonra oylamaya katıldığını belirterek, "Tabi ki benim favorim tüm görsel içinde Van Gölü'ydü ve oraya yansıması da çok güzeldi. Burası gerçekten bir doğa harikası bir müze, ortasında Van Gölü ve çevresi de onu destekleyen birçok doğal çekiciliğin yer aldığı, bütün insanların ilgisini çektiği ve gelip görmek isteyeceği bir yer. İçindeki bütün güzelliklere baktığımız zaman doğa ve macera severlerin ilgi duyacağı gelip görmek isteyeceği doğal çekiciliği bir arada bulunduran bir havza" dedi.

'TURİZME OLUMLU YANSIYACAK, HERKES OY KULLANSIN'

Bu durumun Van ve Türkiye için bir kazanım olduğunu da belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Van'ı seven aslında Türkiye'yi seven herkese tavsiyede bulunuyorum. Mutlaka oy verin. Van Gölü'nü uzaydan çekilen ve 20 yıllık birikimin sonucunda ortaya çıkan o görüntüyü destekleyin. O fotoğrafın oy alması sadece Van için değil Türkiye için de çok önemli bir kazanım. Turistler özellikle özel ilgi turistleri rastgele turistler değildir. Onlar araştırmadan seyahate çıkmazlar. NASA'nın yapmış olduğu bu yarışma, burası için bir avantajdır. Bölgeyi gelip görmek isteyen birçok insanın olacağını düşünüyorum. Ben turizme olumlu yansıyacağını ve Van için pozitif bir katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

VAN GÖLÜ'NÜN TANINIRLIĞI ARTTI

Yıllardır Van Gölü'nde bilimsel çalışmalar yürüten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise Van Gölü sahip olduğu ekstrem su kalite kriterleri sebebiyle çok farklı renklere bürünebildiğini ve bunun fotoğrafçılar için görsel şölen sunduğunu söyledi. Van Gölü'nün bu özelliğinin yanı sıra dünyayı takip eden NASA, ESA gibi büyük ajanslar tarafından iklim değişikliği ile ilgili veriler elde etmede büyük bir laboratuvar gibi olduğunu belirten Dr. Akkuş, "NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün 2016 yılında Eylül ayında çekilen bir fotoğrafının da yer almış olması bizleri mutlu etti ve dikkati buralara çekti. Çünkü fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün tanınırlığı artmış oluyor. ve Van Gölü'nün aslında yine NASA tarafından ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından sürekli olarak izlenen bir gözlem laboratuvarı gibi olduğunu bize gösteriyor" dedi.

GÖLÜN GÜZELLİKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞ

Fotoğrafın çekildiği tarihe de dikkat çeken Dr. Akkuş, "Van Gölü'ndeki kalsiyum karbonatın ve akıntıların en yoğun oluştuğu dönem olan Eylül ayında Erciş körfezinde gözüken ve Van Gölü'ndeki 5 ana akıntı sisteminden birini açıkça gözler önüne seren bir fotoğraf olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi uzay istasyonundaki astronotlar tarafından çekilmiş bölgemizin güzelliklerinden birisidir. Bu şekilde bir fotoğraf yarışmasında yer alması bölgede yaşayan insanlar olarak bizleri çok mutlu ediyor. ve herkesi Van Gölü için oyunu kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

KENTTE HEYECAN YARATTI

Kentte büyük heyecana neden olan fotoğraf yarışması ile ilgili konuşan YYÜ'de Şube Müdürü Nuray Haytabaşı ise fotoğrafı gördüğüne çok mutlu olduğunu belirterek, Van Gölü'nün güzelliklerinin er ya da geç fark edileceğini bildiğini söyledi. Haytabaşı, "Türkiye'nin çok önemli bir arenada konuşulur hale gelmesi gururumuzu okşadı ve bizi çok heyecanlandırdı. Fark edilmeyecek bir güzellik değildi. Yazarların, şairlerin, fotoğraf sanatçılarının bildiği bir gerçeğin şuanda gündemde olması bizler için şahane bir olay" diye konuştu.

Van Gölü, Uzay, NASA, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı, kentte büyük sevinç yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boşanma davasına iç çamaşırı savunması damga vurdu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı Ermenistan basını Karabağ savaşındaki kirli ittifakı itiraf etti: 248 PKK'lının cansız bedeni morglarda bekliyor Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi
76 şehirde mutasyon alarmı! Sağlık Bakanlığı harekete geçti, önlemlerin sıralandığı genelge yayımlandı 76 şehirde mutasyon alarmı! Sağlık Bakanlığı harekete geçti, önlemlerin sıralandığı genelge yayımlandı         
09:10
Husumetlilerinin başlarına ödül koyduğu aile,1 yıldır korku içinde yaşıyor Husumetlilerinin başlarına ödül koyduğu aile,1 yıldır korku içinde yaşıyor         
08:50
Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor         
08:20
Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu         
07:53
Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi         
07:32
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi         
23:20
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 09:20:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı, kentte büyük sevinç yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei