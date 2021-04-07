Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde - Son Dakika

Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde

07.04.2021 11:08
Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde, System.String[]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından uzaydan çekilen dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı, finale kaldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından uzaydan çekilen dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı, finale kaldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği mavinin birçok tonunun bulunduğu Van Gölü'nün fotoğrafı yarı finalde Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü aldı. Son turdaki oylamalar 12 Nisan'da sona erecek.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı finale kaldı. NASA'dan yapılan açıklamada, 8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori dünya fotoğrafıyla başladıkları yarışmada 2 fotoğrafın finale kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "2021 turnuvasında hangi fotoğraf hüküm sürecek? Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen, Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bir bileşimi mi olacak? Yoksa 2016 yılında astronot Kate Rubins tarafından yakalanan alkali bir Türk gölü mü olacak? Yarı finalde Van Gölü'nün fotoğrafı, Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü aldı. Hareket halindeki yıldızların ve yeryüzündeki ışıkların görüntüsü, hava parıltısı ve Samanyolu manzarası üzerinden oyların yüzde 60'ını yakaladı. Hareket Halindeki Yıldızlar aslen Birlik grubundaki 3'ncü sıradayken, Van Gölü Sükunet grubundaki 8'nci sıradaydı. Son turdaki oylamalar 12 Nisan'da sona erecek" denildi.

Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde
Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde
Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde
Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde

Amerika Birleşik Devletleri, Van Gölü, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde - Son Dakika


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