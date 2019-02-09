Astronotların Uzaydayken Yapamadığı 9 Günlük Aktivite

Astronotlar, dünyadan ayrılırken oldukça fazla fedakarlıkta bulunurlar. Tehlikeler ve aileden uzaklaşmak gibi zorlukların yanı sıra, alışkın oldukları günlük aktivitelerden de uzak kalmak zorundalar.Bu haberimizde, günlük hayatta birçoğumuzun yaptığı ancak astronotların uzayda yapamadığı şeyleri listeliyoruz.Uzayda, dünyadakilerle aynı şekilde ağlayamazlarAstronotlar, uzaydayken diledikleri gibi gülebilirler anca ağlamak o kadar da olası değil. Kanadalı astronot Chris Hadfield'a uzayda ağlayıp ağlayamadığı sorulduğunda, "Gözler gözyaşını üretiyor ancak gözyaşı normal şekilde akmak yerine sıvı bir top şeklini alıyor" demişti.Ekmek ve soda gibi basit gıdaları tüketemezlerFranklin Enstitüsü'ne göre, günlük hayatta sıklıkla tüketilen basit gıdaların uzayda taşınması ve yenmesi çok zor. Örnek olarak ekmek, ekipmana zarar verebilecek ya da astronotların yanlışlıkla soluyabileceği kırıntılar meydana getirebilir. Bu yüzden NASA, 1980'den beri sıradan ekmeğin yerine tortilla kullanmaktadır.Normal kalemleri kullanamazlarMürekkepli kalemlerin normal şekilde yazı yazabilmesi için yerçekimine ihtiyaç vardır. Uzun zaman önce bu basit problemin bir çözümü bulunamadığı için astronotlar bir hayli zorlanmıştı. Fakat 1965'te Fisher Pen Company'nin ürettiği azotla basınç uygulanmış kalem sayesinde sorun ortadan kalktı. Bu kalemdeki basınç, içindeki mürekkebi kalemin ucuna iterek her koşulda yazmaya olanak tanıyor.Uyku vakitlerini güneşin doğuşuna ve batışına göre ayarlayamazlarUluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar 24 saat içinde 16 saat boyunca gün batımı yaşayabilirler. Bu yüzden uyku periyotlarını gün ışığına göre ayarlama opsiyonları yoktur. Astronotlar bu zorlu duruma alışabilmek için uzun bir uyku eğitimini atlatıyorlar.Uzayda alkol tüketemezlerHer ne kadar bir dönem astronotların yemeklerinin içinde alkol kullanılması önerilmiş olsa da uzay istasyonunda bu konuda ciddi kurallar bulunuyor. Nasa'nın Johnson Uzay Merkezi sözcüsü Daniel G. Huot BBC'ye yaptığı açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda alkol tüketilmesine izin verilmiyor" demişti. Bu konuda tek istisna, Rus kozmonotların bağışıklık sistemlerinin sağlığını korumak adına konyak kullanabilmeleri olmuştur.Uzayda seks yapmak yasaktırUzay görevleri içerisindeyken seks yapmak yasaklanmıştır. Slate'in belirttiği gibi, astronotların iş yüklerinden ve yer çekimi eksikliğinden dolayı seks yapmaları çok zor olurdu.Sıcak bir duş alamazlarAstronotlar, uzaydayken tüm kaynakları verimli kullanmak zorundalar. Buna su da dahil. Astronotlar duş almak yerine, havadaki nemden, idrardan faydalanarak sünger banyoları yaparlar.Uzaydayken tat alma duyuları zayıflarAstronotların tat alma duyularının körelme sebebi, yer çekimi eksikliğinden dolayı vücutta sıvıların farklı hareket etmesi olarak açıklanıyor. NASA, astronotların bir süre sonra tat alma duyularının zayıfladığı bildirmişti. Astronotlar, dünyaya geri döndüklerinde ise yiyeceklerin tadlarının çok yoğun olduğunu belirtmişlerdir.Uzaydayken dışkılamak büyük bir zahmetAstronotlar, uzaydayken dışkılarını çok küçük bir alana yapmak zorunda kalıyorlar. Yer çekiminin eksikliğinden dolayı bazı komplikasyonlar da meydana gelebiliyor. Herhangi bir hatada, her şeyin uçabildiği gibi dışkılar da havada süzülebiliyor.