Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

25.06.2022 16:27
Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde astsubay Burkay Urcan, önce polis memuru sevgilisi 24 yaşındaki Kübra Açar'ı 3 el ateş ederek öldürdükten sonra son kurşunu kendi kafasına sıktı.

Dün saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana gelen olayda silah sesi duyan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

BİRİ POLİS, DİĞERİ ASTSUBAY

Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı'nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı. Açar ve Urcan'ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Astsubay, polis sevgilisini öldürüp intihar etti

3 EL ATEŞ EDİP KENDİ KAFASINA SIKMIŞ

Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan'ın, tabancayla Kübra Açar'a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

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