Son Dakika Haberleri: Astsubay Cengiz Tokur'un şehadet haberi ailesine ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

Astsubay Cengiz Tokur'un şehadet haberi ailesine ulaştı

13 saat önce

Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Astsubay Cengiz Tokur'un (27) İzmir'de yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Astsubay Cengiz Tokur'un şehadet haberi ailesine ulaştı, System.String[]
Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Astsubay Cengiz Tokur'un (27) İzmir'de yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.
Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'ndeki eve giden yetkililer, anne Züleyha ve baba Mehmet Tokur'a oğullarının şehadet haberini verdi.
Haberin duyulması üzerine şehidin komşuları ve yakınları, Tokur'un babaevine gelerek aileye başsağlığı diledi.
Şehidin ailesinin evi ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, şehidin babaevine gelerek taziyede bulundu.
Şehidin 3 kardeş olduğu, 10 gün önce evlendiği, ağabeyinin de Eskişehir'de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 personelin şehit olduğu, 1 jandarma astsubay çavuşun da yaralandığı belirtilmişti.
Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklama: Kandil diye bir tehdit kalmayacak Başkent'te sahte hemşireye "İksir" operasyonu Kaçak balık avlayan 68 şahsa 172 bin 568 TL para cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:54:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Astsubay Cengiz Tokur'un şehadet haberi ailesine ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]