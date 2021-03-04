Astsubay çift nikahlarına üniformaları ile katıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevli Astsubay Çavuş Nihal Özmez ile Asubay Çavuş Yasim Kerim Süer dünya evine girdi. Nikahlarına üniformaları ile katılan çiftin nikah şahitliğin ise Düzce Valisi Cevdet Atay yaptı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Jandarma Kamutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuşlar Nihal Özmen ve Yasin Kerim Süer dünya evine girdi. Çift nikah törenlerine üniformaları ile katılırken, çiftin nikah şahitliğini Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaptı. Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, çiftin nikahını kıyarken, Vali Atay'da aile cüzdanını takdim etti. Vali Atay, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. - DÜZCE