Son Dakika Haberleri: Astsubay eğitim dalışında kayboldu (2)
Son Dakika Güncel Astsubay eğitim dalışında kayboldu (2) - Son Dakika

Astsubay eğitim dalışında kayboldu (2)

6 saat önce

BARTIN VALİSİ GÜNER: ÇALIŞMALAR ARALISIZ DEVAM EDECEKBartın Valisi Sinan Güner, sahil botuyla arama çalışmalarını yerinde inceledikten, sonra Tarlaağzı Limanına geldi.

Astsubay eğitim dalışında kayboldu (2), System.String[]

BARTIN VALİSİ GÜNER: ÇALIŞMALAR ARALISIZ DEVAM EDECEK

Bartın Valisi Sinan Güner, sahil botuyla arama çalışmalarını yerinde inceledikten, sonra Tarlaağzı Limanına geldi. Vali Güner yaptığı açıklamada, "Sahil güvenlik arama kurtarma dalgıç ekibimiz, saat 15.30'da eğitimlerini icra etmek için denize açılıyorlar. Tim komutanı en tecrübelisi ve şu anda aramakta olduğumuz personel, 2 personel denizden çıkıyor. Kendisi denizden çıkamıyor. Şu anda kayıp durumdadır. Diğer ekip arkadaşları komutanı gördüklerini, en son çıkarken palete dokunduğunu bizlere söylediler. Sonra birden gözden kaybolduğunu bizlere ifade ettiler. Bütün ekipler çalışıyor. Helikopter havadan yüzeysel aydınlatma ve arama yapıyor. Ayrıca bölgeyi yakından tanıyan sivil dalgıçlar ve balıkçılar da arama çalışmalarına katılıyor. İstanbul, İzmir, Samsun'daki Sahil Güvenlik arama ve kurtarma ekipleri, öte yandan yeni dalgıç ekipleri de geliyor. Şu anda mevcut arama hem yüzeyde hem de su altında devam ediyor. Orada bir mağara var, eğitim mağaraya dalış yapılmış, orada da çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:46 Kaynak: DHA
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