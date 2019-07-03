Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
1 saat önce
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara
'da görevli 26 yaşındaki astsubay A.A, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde'de gözaltına alındı.
A.A. emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi. - NİĞDE
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