Son Dakika Haberleri: Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

1 saat önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.

Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da görevli 26 yaşındaki astsubay A.A, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde'de gözaltına alındı.

A.A. emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu 3 öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis cezası! Cani koca karısını öldürüp oğlunu aradı: Gel anneni öldürdüm Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]