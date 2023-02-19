Astsubay ile öldürdüğü 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Astsubay ile öldürdüğü 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi

19.02.2023 16:01

Astsubay ile öldürdüğü 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi Ankara'da yaşanan cinnet olayında öldürülen 4 kişi ile cinnet getiren astsubayın cenazeleri Tokat'ta toprağa verildi.

Astsubay ile öldürdüğü 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi
TOKAT - Ankara'da yaşanan cinnet olayında öldürülen 4 kişi ile cinnet getiren astsubayın cenazeleri Tokat'ta toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da Havacı Astsubay Barbaros Ulusoy (50), boşanma aşamasında olan eşi Filiz Ulusoy (46), kızı Melis ve kayınbiraderi Ediz Ulusoy ile Ediz Ulusoy'un oğlu Erdem Ulusoy'u beylik tabancası ile vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi. Ankara'da otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Tokat'ın Zile ilçesine gönderildi. Cemevinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. 4 kişinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ağbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Barbaros Ulusoy'un cenazesi ise Kargapınar Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Ankara, ulusoy, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Astsubay ile öldürdüğü 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Astsubay ile öldürdüğü 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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