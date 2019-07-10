Astsubay'ın 'yorgunluk' cinneti (2)

ACI VE GÖZYAŞI

Astsubay Ertuğrul Güçlü'nün, öldürdüğü eşi Büşra Güçlü ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Büşra Güçlü'nün ağabeyi Ömer Ünlükıraner, babasının ve kız kardeşinin cenazelerini beklerken gözyaşlarına boğuldu. Baba- kızın cenazelerinin babaevine götürüldükten sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Can ÇELİK/ADANA,

