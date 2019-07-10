Son Dakika Haberleri: Astsubay'ın 'yorgunluk' cinneti (Tekrar)
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Astsubay'ın 'yorgunluk' cinneti (Tekrar)

1 saat önce

ADANA'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün, (22), tabancasıyla eşi Büşra Güçlü (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner'ı (58) öldürdüğü, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i de ağır yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Astsubay'ın 'yorgunluk' cinneti (Tekrar), System.String[]
Adana, Güncel
ADANA'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün, (22), tabancasıyla eşi Büşra Güçlü (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner'ı (58) öldürdüğü, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i de ağır yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Astsubay Güçlü'nün, eşine işten yorgun döndüğünü, eve gitmek istediğini ifade edince tartışma çıktığını, ardından da olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Astsubay Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada, Ertuğrul Güçlü ile eşi ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Astsubay Güçlü, tabancasını çıkarıp, eşine ve ailesine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Büşra Güçlü ve Cemal Ünlükıraner'ın olay yerinde yaşamını yitirdi, Sultan Ünlükıraner ise ağır yaralandı.
Olayın ardından Ertuğrul Güçlü polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Büşra Güçlü ile babası Cemal Ünlükıraner'ın cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
'YORGUNUM EVE GİDELİM'
Gözaltına alınan Ertuğrul Güçlü'nün, emniyetteki sorgusunda, "İşten yorgun gelmiştim, eşime yorgun olduğumu eve gidip dinlenmek isteğimi söyledim. Fakat eşim bunu kabul etmedi. Aramızda çıkan tartışma büyüdü" dediği belirtildi.
SOSYAL MEDYADA 'BİR ÖMÜR SENİNLE' PAYLAŞIMI
Bu arada, Ertuğrul Güçlü'nün, sosyal medya hesaplarından 'Bir ömür seninle, bakmaya doyamıyorsam, ömrümün sonuna kadar hep sen' notuyla eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı görüldü.
Ertuğrul Güçlü'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
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