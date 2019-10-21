Son Dakika Haberleri: Astsubay, intihar etti
Son Dakika Güncel Astsubay, intihar etti

Astsubay, intihar etti

47 dakika önce

ADAPAZARI'nda, astsubay E.T. (32), evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

Astsubay, intihar etti, System.String[]

ADAPAZARI'nda, astsubay E.T. (32), evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

Sakarya 7. Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay E.T.'yi, sabah mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları telefonla aradı. E.T. telefonları da açmayınca polise bilgi verildi. Polis, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdiği evde astsubayın cansız bedenini buldu.

İlk incelemede genç astsubayın ilaç içerek, yaşamına son verdiği belirlendi. 2009 yılında evlenip 2011 yılında boşandığı öğrenilen astsubay E.T.'nin kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

E.T.'nin cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.


Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlığın kara listesinde bulunan ve ölüm saçan ürünler, tekel ve bakkallarda rahatça satılıyor
ABD'de kayıp ilanları verilen modacı Tuğçe Taş'ın telefonunu kaybettiği için haber alınamadığı ortaya çıktı Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:22:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Astsubay, intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]