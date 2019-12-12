Astsubay kalbine yenik düştü - Son Dakika
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Astsubay kalbine yenik düştü

6 saat önce

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan Astsubay Ahmet Caymaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan Astsubay Ahmet Caymaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Sabah görev yaptığı Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına gitmek için servise binerken göğüs ağrısı şikayeti ile Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılan Astsubay Ahmet Caymaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi duyan mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Caymaz, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Muradiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. - EDİRNE

Kalp Krizi, Merzifon, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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