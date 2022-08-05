Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları açıklandı

05.08.2022 18:50
Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları açıklandı

ASTSUBAY Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklandı.

ASTSUBAY Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır" denildi. Adayların, sınav sonuçlarını öğrenmesi için e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsü altından öğrenebilecekleri aktarıldı.


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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

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