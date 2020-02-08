Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati - Son Dakika
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Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati

6 saat önce

Mersin'in Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Okşan Dal, görev yaptığı esnada tarım işçisi ailelerin çocuklarını görünce onlara devletin şefkat elini uzattı.

Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati, System.String[]

Mersin'in Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Okşan Dal, görev yaptığı esnada tarım işçisi ailelerin çocuklarını görünce onlara devletin şefkat elini uzattı.


Tarsus' ta rutin göreve çıkan İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler ilçenin Alifakı, Çiçekli ve Baharlı mahallerinde rutin trafik ve asayiş çalışmalarını yürütüyorlardı.


Aileleri bahçeye, tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerinin çocuklarının yaşadıkları çadır alanlarında gören Astsubay Okşan Dal, onlara bisküvi, çikolata, şeker ve trafik kurallarını içeren çizgi romanlı kitaplar hediye etti.


Çocuklarla sohbet eden onlarla oynayan jandarma astsubay Dal, "Şimdi göreve gidiyorum size yine geleceğim", diyerek ekip arkadaşlarıyla görevlerine devam ettiler. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Tarsus, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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