Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Karar Onandı

Son Dakika! Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Karar Onandı

10 dakika önce

Son Dakika1 Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Son Dakika! Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Karar Onandı, System.String[]

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:16 Kaynak: AA

Ankara, Ömer Halisdemir, Güncel
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