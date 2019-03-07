Son Dakika! Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Karar Onandı
10 dakika önce
Son Dakika1 Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:16 Kaynak: AA
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