Son Dakika Haberleri: Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararı,...

Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararı,...

1 saat önce

IHAAW092456-ASA/07-03-2019- Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararı,..., System.String[]
IHAAW092456-ASA/07-03-2019

- Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı. 07.03.2019 09: 24: 56 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Ankara, Ömer Halisdemir, 3. Sayfa
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