Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararı,...
1 saat önce
IHAAW092456-ASA/07-03-2019- Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
IHAAW092456-ASA/07-03-2019
- Astsubay Ömer Halisdemir
'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara
Bölge Adliye Mahkemesince onandı. 07.03.2019 09: 24: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
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