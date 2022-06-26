Son dakika! Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika! Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı

26.06.2022 13:20
Son dakika! Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı Bandırma'da sevgilisi astsubay Burkay Urcan tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM - Bandırma'da sevgilisi astsubay Burkay Urcan tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Balıkesir'in Bandırma Yenice Mahallesi'nde 24 Haziran saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda silah seslerini duyan tesisinin güvenlik görevlileri alanı kontrol ettiklerinde, bir otomobilin yanında bir kadın ve erkeğin yerde yattığını gördü. Güvenlik görevlisinin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

Jandarma, bulunan kişilerin Bandırma Jandarma Komutanlığı'nda astsubay Burkay Urcanve Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı. Açar ve Urcan'ın cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay da Burkay Urcan sevgilisi Kübra Açar'a üç el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurduğu tespit edildi.

24 yaşındaki polis memuru Kübra Açar, Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Cenaze namazına Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, emniyet teşkilatı ve Açar'ın çok sayıda yakını katıldı. Cenazede yakınları polis memuru Açar'ın tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan 2019 yılında Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu bitiren Kübra Açar'ın ilk görev yerinin Bandırma olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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