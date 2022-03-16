ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞ DİNAMİTLE DEFİNE ARARKEN YAKALANDI - Son Dakika
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ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞ DİNAMİTLE DEFİNE ARARKEN YAKALANDI

16.03.2022 12:47

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay, 1 uzman çavuşun da olduğu 4 kişi yakalandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay, 1 uzman çavuşun da olduğu 4 kişi yakalandı. 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Amasra'da bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı. Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi. Jandarma define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişiyi gözaltına aldı. Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞ DİNAMİTLE DEFİNE ARARKEN YAKALANDI
ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞ DİNAMİTLE DEFİNE ARARKEN YAKALANDI
ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞ DİNAMİTLE DEFİNE ARARKEN YAKALANDI

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Astsubay, Define, Amasra, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞ DİNAMİTLE DEFİNE ARARKEN YAKALANDI - Son Dakika
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