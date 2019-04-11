Son Dakika Haberleri: Astsubay Yüksel Avrupa Üçüncüsü Oldu

Astsubay Yüksel Avrupa Üçüncüsü Oldu

43 dakika önce

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Habibe Yüksel, Low Kick 65 kiloda Avrupa 3. oldu.

Astsubay Yüksel Avrupa Üçüncüsü Oldu, System.String[]
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Habibe Yüksel, Low Kick 65 kiloda Avrupa 3. oldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Astsubay Yüksel ve Jandarma Gücü sporcularını makamında ağırlayarak tebrik etti.

Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası Müsabakalarında ve Türkiye Duatlon Şampiyonasında, dereceye giren Jandarma Gücü sporcuları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından tebrik edildi.

Müsabakalara İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Habibe Yüsel Low Kick bayanlar 65 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:37 Kaynak: İHA
Düzce, Jandarma, Avrupa, Spor
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