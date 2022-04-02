Astsubaydan videolu şantaja suç duyurusu - Son Dakika
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Astsubaydan videolu şantaja suç duyurusu

02.04.2022 12:17
Astsubaydan videolu şantaja suç duyurusu

ASTSUBAY B. (34), internet üzerinden kendisini 'Gülay' olarak tanıtan E.Ç. adlı kadın hakkında, mesajlaşmaları ve görüşmeleri sırasında kendisine gönderdiği cinsel içerikli videosu ile şantaj yaparak 16 bin TL'sini aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ASTSUBAY B. (34), internet üzerinden kendisini 'Gülay' olarak tanıtan E.Ç. adlı kadın hakkında, mesajlaşmaları ve görüşmeleri sırasında kendisine gönderdiği cinsel içerikli videosu ile şantaj yaparak 16 bin TL'sini aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Astsubay B., parayı göndermesine rağmen videosunu paylaşan kişiden şikayetçi oldu. Savcılık, 'nitelikli örgütlü dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından soruşturma başlattı.

Astsubay olan B., internette arkadaşlık sitesinde kendisini 'Gülay' olarak tanıtan E.Ç. ile konuşmaya başladı. Kadın, cinsel içerikli videolarını astsubaya gönderirken, ondan da kendi videosunu çekip göndermesini istedi. Astsubay, bunun üzerine videolarını çekip kadına gönderdi. Kadın, bir süre sonra astsubayı videosunu ailesine göndermekle ve sosyal medyada Milli Savunma Bakanlığı'nı etiketleyerek paylaşmakla tehdit ederek para göndermesini istedi. Astsubay, farklı zamanlarda toplam 16 bin TL göndermesine rağmen videosunun paylaşılması üzerine avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Astsubay, dilekçesinde, "Ben onun talebi doğrultusunda kendime ait cinsel içerikli videomu gönderdim. Sonra bu videoyu aileme göndereceğini ve sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek para istedi. Başta kabul etmesem de sonra toplam 16 bin TL gönderdim. Buna rağmen videoyu paylaştı. Bana şantajda bulunan ve disiplin soruşturması geçirmeme neden olan bu şahıstan şikayetçiyim" dedi.Savcılık, 'nitelikli örgütlü dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından soruşturma başlattı.'İTİBARLI MESLEK GRUPLARINI HEDEF ALIYORLAR'

Avukat Mehmet Erkan Akkuş, yapılan şikayetin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek, "Olayı incelediğimizde hesap numarası bilgilerinden, yazışmalardan, telefon görüşmelerinden bu hanımefendinin tek başına çalışmadığı, bir örgüt kurduğu, özellikle itibarlı meslek gruplarını hedef aldıkları ortaya çıkmıştır. Yapmış olduğumuz suç duyurusu neticesinde bu kişilerin tehdit, şantaj, kişisel verileri kaydetme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarından cezalandırılmasını öngörüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmaktan çekindikleri için askeri personeller şikayetçi olamıyorlardı bu tür olaylar karşısında. Bu durumu bilen kötü niyetli şahıslar da arkadaşlık sitelerinde askeri üniformasıyla fotoğrafı olanlara veya kendisini asker olarak belirten kişileri hedef alıyorlar. Bu gibi durumlardan korunmak için bu konulara çok dikkat etsinler. Sosyal medyada tanımadıkları insanlarla görüşmesinler" dedi.


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Dolandırıcılık, Türk Lirası, Astsubay, Gülay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Astsubaydan videolu şantaja suç duyurusu - Son Dakika


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